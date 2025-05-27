У російському Міноборони Telegram-каналі прозвітували про обмін полоненими.

У рамках нещодавнього обміну “1000 на 1000” Росія повернула Україні 15 українських в’язнів, які були депортовані під час відступу російських військ з Херсонської та Миколаївської областей у 2022 році. Про це повідомила Ганна Скрипка, юридична радниця організації “Захист в’язнів України”.

За її словами, під час відступу російські військові забрали близько 1800 українських ув’язнених, які відбували покарання на окупованих територіях. Ці люди були примусово перевезені до інших колоній на окупованих територіях України та в Росію. Правозахисники вважають, що такі дії порушують міжнародне гуманітарне право і є воєнним злочином. За два роки з цих 1800 в’язнів в Україну повернулося лише близько 380.

Скрипка зазначила, що 23 травня під час обміну полоненими 15 засуджених повернулися в Україну. Час, проведений ними в Росії, зарахували до терміну ув’язнення. Троє з них після обміну були відправлені до СІЗО для продовження відбування покарання, тоді як інші були звільнені, оскільки їхній термін ув’язнення закінчився.

Загалом 23 травня Росія повернула Україні 390 осіб, серед яких 270 військових і 120 цивільних. Серед звільнених цивільних був також тренер з пейнтболу з Херсонської області Павло Зозуляк, якого росіяни викрали в липні 2022 року і засудили на два роки за участь у “Правому секторі”. Координаційний штаб з поводження з військовополоненими поки що не коментує деталі звільнення цивільних осіб.

Запит до Міністерства юстиції щодо кількості звільнених цивільних, які були засуджені до повномасштабного вторгнення Росії, наразі знаходиться на розгляді.

Обмін полоненими “1000 на 1000”

23 травня Україна та Росія провели перший етап обміну в рамках формату “1000 на 1000”, про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулися 697 осіб, серед яких були як військовополонені, так і цивільні заручники.

Другий етап обміну відбувся 24 травня, коли в Україну повернулися 307 військовослужбовців ЗСУ, прикордонників та нацгвардійців.

25 травня під час третього етапу обміну з російського полону повернулися 303 українські військовослужбовці.

За інформацією російського Міноборони, за три етапи цього обміну українська сторона передала Росії 880 військовослужбовців, а також 120 цивільних, які були засуджені в Україні за державну зраду та колабораціонізм і висловили бажання виїхати на територію РФ.