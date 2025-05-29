Фінансові втрати Росії через санкції та підтримка України від Великої Британії

Про це заявив старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ підполковник Джобі Ріммер на Форумі з безпекового співробітництва у Відні, передає Укрінформ.

Внаслідок міжнародних санкцій Росія зазнала значних фінансових втрат, оцінених приблизно в 450 мільярдів доларів, що стосується її енергетичного сектору. Як повідомив підполковник Джобі Ріммер, старший військовий радник постійного представництва Великої Британії при ОБСЄ, дві третини ліквідних активів Фонду національного добробуту вже витрачені. Ці дані були озвучені на Форумі з безпекового співробітництва у Відні.

Ріммер зазначив, що Росія продовжує ескалацію конфлікту, що призводить до серйозних економічних наслідків для її населення. Наприклад, базова облікова ставка в країні зросла до 21%, що свідчить про глибоку фінансову нестабільність. У 2025 році 40% бюджету Росії буде витрачено на оборону, що є першим випадком з часів СРСР, коли витрати на оборону перевищують соціальні. За його словами, така політика Кремля свідчить про те, що влада ставить війну вище добробуту свого народу, що веде до зубожіння країни.

Представник Великої Британії також підкреслив, що, незважаючи на заяви президента Путіна про прагнення до миру, Росія не демонструє жодних намірів до переговорів, про що свідчать нещодавні масовані повітряні атаки на українські міста.

Ріммер наголосив на рішучій підтримці Сполученого Королівства України, яка включає економічну, військову та дипломатичну допомогу. Він підкреслив, що російське вторгнення є грубим порушенням міжнародного права, і Великобританія продовжить підтримувати Україну до досягнення миру та гарантування її суверенітету.