Росія застосувала хімічну зброю проти України у травні 2025 року – звіт ОЗХЗ

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, посилаючись на останній звіт Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

У травні 2025 року армія Російської Федерації здійснила 888 випадків використання небезпечних хімічних сполук проти українських військових на фронті. Цю інформацію оприлюднив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, посилаючись на останній звіт Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Згідно з даними, Росія регулярно вдається до застосування хімічної зброї проти Збройних сил України.

“Йдеться про іритант сльозогінної дії, який заборонений для використання як метод ведення війни. Відповідні хімічні сполуки були виявлені у гранатах, які використовувалися російською армією проти Сил оборони України.”

Цей звіт став вже третім, що підтверджує систематичні порушення Росією Конвенції про заборону хімічної зброї.

“За даними Генштабу, лише протягом травня 2025 року агресор 888 разів застосовував небезпечні хімічні сполуки на полі бою. Систематично і цілеспрямовано скоюючи подібні злочини, Росія прагне зруйнувати систему міжнародного права.” – Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Раніше France24 публікувала матеріал про використання Росією хімічної зброї у війні проти України, зокрема, йшлося про хлорпікрин – сльозогінний та задушливий газ, застосування якого заборонено міжнародним правом.

Цю речовину вперше використали росіяни під час Першої світової війни у 1916 році, після чого її почали застосовувати Франція та Німеччина. Хлорпікрин використовувався для того, щоб змусити ворожих солдатів зняти протигази, як пояснив Роб Чілкотт, керівник відділу токсикології Університету Гартфордшира. Після цього на солдатів почали застосовувати іприт, ще більш небезпечну хімічну зброю.

Генштаб ЗСУ підкреслює, що використання хімічної зброї Росією є грубим порушенням правил ведення війни, а також ігноруванням норм і зобов’язань, закріплених у Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.