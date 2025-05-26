Нова тактика управління російськими дронами та ефективність ППО України

Про це пише The Economist із посиланням на українських експертів, які займаються дослідженням БПЛА.

У дроні, який використовувався Росією для атак на Україну, виявили записку, що вказує на нову тактику ударів та алгоритм управління. Цю інформацію, ймовірно, залишив один із російських інженерів. Українські експерти, які досліджують безпілотники, повідомили про це.

У знайденій записці йдеться про те, що контроль над безпілотниками тепер здійснюється через боти в месенджері Telegram, які передають дані про політ і відео в реальному часі операторам. Проте точний час впровадження цієї системи залишається невідомим.

Дослідження українських інженерів показали, що нові дрони типу “Shahed” більше не залежать від систем радіоелектронної боротьби, оскільки не використовують GPS. Вони керуються штучним інтелектом і функціонують через мобільну інтернет-мережу України.

Офіцер військ ППО Денис Смажний зазначив, що раніше захист від дронів забезпечували мобільні підрозділи з кулеметами, переносними ракетами та артилерією ближньої дії. Однак тепер безпілотники успішно маневрують у зонах, де розташовані ці підрозділи.

За його словами, дрони спочатку летять на низькій висоті, щоб уникнути виявлення, а наближаючись до міст, різко піднімаються на висоту 2000–2500 метрів, що виходить за межі досяжності малокаліберної зброї. У відповідь на це Україна почала використовувати гелікоптери, БПЛА-перехоплювачі та винищувачі F-16 для боротьби з російськими безпілотниками.

Згідно з інформацією одного з високопосадовців, наразі ППО Києва вдається збивати близько 95% російських дронів, але 5% все ж прориваються і завдають значної шкоди.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія продовжує модернізувати свої балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники типу “Shahed”.

Він також прокоментував атаку Росії в ніч на 25 травня, зазначивши, що було задіяно 367 засобів повітряного нападу, зокрема 298 дронів різних типів, що свідчить про збільшення виробництва безпілотників у РФ.

У ніч на 26 травня Росія запустила по Україні 355 ударних безпілотників та 9 ракет типу Х-101. Сили ППО зуміли знешкодити 288 дронів і збити всі ракети.