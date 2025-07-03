Атаки Росії 4 липня 2025: вибухи в Києві та Полтаві, реакція України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

4 липня 2025 року відзначаємо 1227-й день повномасштабної війни Росії проти України. Цього дня відбулися численні події, які свідчать про продовження конфлікту.

Ввечері 3 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну за допомогою дронів. У Києві та навколишніх районах активно працюють сили протиповітряної оборони. На Полтавщині, внаслідок падіння уламків дронів, постраждали люди.

Дональд Трамп, колишній президент США, провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найближчим часом може відбутися його розмова з Трампом.

Вранці 3 липня Росія завдала ударів дронами по Полтаві, зокрема влучила в будівлю територіального центру комплектування (ТЦК). Внаслідок цієї атаки загинули двоє людей, а 59 отримали поранення. 4 липня у Полтаві оголосили днем жалоби.

Під час свого візиту до Данії, президент Зеленський повідомив, що деякі критично важливі види озброєння, які Україна отримувала від США, зокрема ракети для системи Patriot, не можуть бути забезпечені Європою.

У Києві відбулося прощання з пілотом F-16 Максимом Устименком, який загинув під час відбиття російської атаки в ніч на 29 червня.

Вибухи у Києві та їх наслідки

У Києві прогриміли потужні вибухи, про що повідомляють кореспонденти. У столиці активно працюють сили протиповітряної оборони, триває повітряна тривога.

Внаслідок російських атак у Київській області пошкоджені багатоповерхові будинки в Бучанському та Фастівському районах. Наслідки ударів зафіксовані у п’яти районах Київщини на 11 локаціях.

У самому Києві наслідки атак зафіксовані на 13 локаціях у Солом’янському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За словами голови КМВА Віталія Кличка, є значні пошкодження житлових будинків.

У Дарницькому районі Києва впав дрон, який не вибухнув, про що повідомив Кличко.

Також у Павлограді на Дніпропетровщині чутно звуки вибухів, про що інформують кореспонденти.