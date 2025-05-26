Останні новини: атаки Росії, обмін полоненими, візит Чарльза III та плани Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп висловив критику щодо російських бомбардувань України, як повідомляє медіа Reuters

У ніч на 26 травня Росія здійснила серію ракетних та дронових атак на українські міста, зокрема Харків, Київ, Одесу та райони Хмельниччини. Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що в Старокостянтинівській громаді постраждали приватні будинки та підприємства, проте серед цивільного населення немає жертв.

Президент США Дональд Трамп висловив своє незадоволення діями Володимира Путіна, президента Росії. Під час прес-конференції в аеропорту Моррістауна Трамп зазначив, що не розуміє, що сталося з російським лідером, і засудив його за численні вбивства. Він також підтвердив можливість посилення санкцій проти Росії, назвавши Путіна “збожеволілим”. Однак Трамп не обійшов увагою і президента України Володимира Зеленського, вважаючи, що той не завжди діє на користь своєї країни.

25 травня відбувся завершальний етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі “1000 на 1000”. Під час цього обміну додому повернулися 303 українських військовослужбовці. Президент Зеленський висловив подяку команді, яка працювала над реалізацією обміну, і запевнив, що Україна зробить все можливе для повернення всіх своїх полонених. Координаційний штаб повідомив, що цей обмін став шостим у 2025 році та 65-м з початку повномасштабного вторгнення.

Король Чарльз III разом із королевою Каміллою розпочали дводенний візит до Канади, який розглядається як підтримка країни на фоні заяв президента США Трампа. Візит відбувається за запрошенням прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Під час перебування в Оттаві монархи візьмуть участь у публічних заходах, зокрема зустрічах з представниками корінних народів. 27 травня Чарльз III виголосить “Тронну промову” у парламенті Канади – це перший виступ британського монарха за майже півстоліття, в якому буде підкреслено суверенітет Канади та її незалежність у міжнародних відносинах.

Президент США Дональд Трамп оголосив про відтермінування запровадження 50% тарифу на імпорт з Європейського Союзу до 9 липня 2025 року. Це рішення ухвалене для надання додаткового часу на торговельні переговори. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила цю домовленість і наголосила на необхідності швидких та рішучих переговорів для досягнення угоди.

Армія оборони Ізраїлю планує протягом найближчих двох місяців захопити понад 75% території Сектору Гази в рамках розширеного наступу проти угруповання ХАМАС. За планом, палестинське населення буде витіснене до трьох “безпечних зон” у Газі, які займуть лише 25% площі. Загалом близько двох мільйонів людей змушені будуть переміститися до цих районів. Ізраїльські військові змінюють свої пріоритети, зосереджуючи увагу на захопленні територій та знищенні інфраструктури ХАМАСу.