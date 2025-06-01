Як повідомляє медіа BBC

У ніч на 1 червня Росія здійснила серію ракетно-дронових атак на кілька українських міст. Вибухи були чутні у Києві, Харкові та Запорізькій області, що викликало занепокоєння серед населення.

У Запоріжжі внаслідок обстрілу постраждала одна особа, а також зазнали пошкоджень об’єкти критичної інфраструктури та приватні будинки. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що місто було атаковано щонайменше сімома безпілотниками-камікадзе “шахедами”. Інформації про наслідки атак у Києві та Харкові наразі немає.

У Брянській області Росії стався трагічний інцидент – обвал мосту, що призвело до загибелі семи людей та поранення 66 осіб, серед яких троє дітей. Губернатор регіону Олександр Богомаз зазначив, що подія сталася на одноколійному відрізку між Пільшино та Вигоничами о 22:44 за московським часом. Локомотив та кілька вагонів поїзда, що прямував з Климова до Москви, зійшли з рейок. На місце події було направлено 11 бригад швидкої допомоги, включаючи дитячий реанімобіль.

Московська міжрегіональна транспортна прокуратура розпочала перевірку щодо пошкодження залізничної інфраструктури, а Слідчий комітет Росії проводить розслідування обставин обвалення мосту.

Уряд Швеції посилює контроль над російським “тіньовим флотом” – застарілими суднами з невизначеною структурою власності, які використовуються для обходу санкцій. З 1 липня берегова охорона та Морська адміністрація Швеції почнуть збирати дані про страхування не лише суден, що заходять у шведські порти, а й тих, що проходять через територіальні води та виключну економічну зону країни.

“Ми вважаємо, що це матиме як стримуючий ефект на судна, що входять до складу російського тіньового флоту, так і забезпечить основу для вжиття інших заходів, таких як санкції проти більшої кількості суден.” – Гуннар Стрьоммер, міністр юстиції Швеції

Прем’єр-міністр Ульф Крістерссон підкреслив, що уряд готується до можливих проблем у Балтійському морі, акцентуючи на важливості отримання інформації про судна для подальших санкцій.