Центробанк Росії знизив ключову ставку до 20% у червні 2025 року

Як повідомляє медіа The Moscow Times

6 червня, у п’ятницю, Рада директорів Центрального банку Росії ухвалила рішення про зниження ключової ставки на 100 базисних пунктів, з 21% до 20% річних. Цю інформацію підтвердили у пресрелізі Центробанку, а також у виданні The Moscow Times.

Це перше зниження ставки з вересня 2022 року, коли її зменшили з 8% до 7,5%. Після цього показник неодноразово підвищували, останнє підвищення відбулося у жовтні минулого року, коли ставка досягла 21%.

Центробанк Росії підкреслив, що продовжить дотримуватися жорсткої грошово-кредитної політики, щоб повернути інфляцію до цільового рівня до 2026 року.

“Це означає тривалий період проведення жорсткої грошово-кредитної політики. Подальші рішення щодо ключової ставки ухвалюватимуться залежно від швидкості та стійкості зниження інфляції та інфляційних очікувань.” – Центробанк РФ

У пресслужбі Центробанку зазначили, що зниження ставки стало можливим через зменшення поточного інфляційного тиску, хоча економіка країни все ще залишається “перегрітою”.

Згідно з інформацією Bloomberg, зниження ключової ставки стало наслідком тиску з боку російського уряду на голову Центробанку Ельвіру Набіулліну. Від жовтня минулого року ставка залишалася на рівні 21% для стримування тривалого зростання цін, яке наприкінці 2024 року перевищило 10%.

Проте високі відсоткові ставки негативно вплинули на економічний розвиток, особливо на бізнес, не пов’язаний із військовими потребами. Багато компаній готові скоротити інвестиції, оскільки зростання економіки Росії в основному забезпечується державними витратами, пов’язаними з військовими потребами.