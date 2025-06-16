Росія готує дезінформаційну кампанію проти України на 20 червня 2025

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України (СЗР)

Цього тижня Росія активізує свої зусилля з дискредитації України в контексті обмінів військовополоненими та репатріаційних заходів. За інформацією Служби зовнішньої розвідки України (СЗР), кульмінація цієї кампанії запланована на 20 червня.

Відомство повідомляє, що рішення про початок цієї кампанії було ухвалено особисто Володимиром Путіним. Координацію дій російських посадовців та медіа здійснює один із заступників глави адміністрації президента Росії.

“Мета кампанії очевидна – спровокувати обурення українського суспільства (військових та їхніх родин) діями української влади, деморалізувати суспільство, одночасно дискредитувавши Україну перед міжнародною спільнотою, як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань.” – Служба зовнішньої розвідки України

СЗР зазначає, що в цій кампанії активно задіяні всі прокремлівські медіа-ресурси. Серед них – відомі пропагандисти Кремля, такі як Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов, а також численні “військкори” та блогери.

Ці особи постійно створюють емоційно заряджений контент, маніпулюючи статистичними даними, а будь-які затримки в процесі обмінів трактують як свідомі дії української влади, що нібито не бажає повертати своїх громадян.

Крім того, до кампанії долучилися проросійські ресурси з Європи, такі як угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap, чеське CZ24.news, словацьке Jednotné Slovensko та франкомовне Réseau International.

“Їхнє завдання – поширювати російські наративи та нав’язувати російське трактування обміну, що триває. Серед таких наративів: ‘Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих’, ‘в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів’, ‘родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади’.” – Служба зовнішньої розвідки України

Кульмінація цієї дезінформаційної кампанії запланована на 20 червня, коли Росія має намір вкинути в медіа викривлені списки нібито ідентифікованих загиблих українських військових і цивільних. Це має на меті спровокувати паніку та обурення в українському суспільстві, а також перекласти відповідальність за скоєні злочини на українську владу.

“Фінальною частиною цього має стати навмисне вкидання в медіа викривлених (неправдивих) списків нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних. У такий спосіб Росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини.” – Служба зовнішньої розвідки України

Обміни та репатріація в межах домовленостей у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії досягли угоди про обмін у форматі “1000 на 1000”. Також сторони домовились про обмін ще 200 на 200 військовополонених, що стало б другим масштабним обміном між Україною та РФ.

Крім того, було узгоджено репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з обох сторін.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заперечили цю інформацію, зазначивши, що заяви представників РФ не відповідають дійсності.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовлялися в Стамбулі. Тоді додому повернули військових до 25 років.

10 червня сторони провели перший етап обміну тяжкопораненими та тяжкохворими військовополоненими, а другий етап відбувся 12 червня. Кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що Москва отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.

14 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в межах домовленостей, до яких дійшли під час другого раунду переговорів у Стамбулі. Додому повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені, деяким з яких до 25 років.

За результатами репатріаційних заходів 14 червня до України повернули тіла ще 1200 загиблих українців, серед яких були військовослужбовці.

15 червня продовжилися репатріаційні заходи, в Україну повернули ще 1200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, включаючи військовослужбовців.

16 червня в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що репатріаційна частина в межах стамбульських домовленостей завершена.