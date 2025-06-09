Російські атаки дронами на Україну: можливості та захист ППО

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В останні дні Росія активізувала свої повітряні атаки на Україну, запускаючи велику кількість цілей, серед яких присутні як ударні дрони, так і різноманітні ракети. Однак, інтенсивність цих атак безпосередньо залежить від можливостей російського оборонно-промислового комплексу.

Про це в ефірі Першого каналу повідомив полковник Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ.

“Питання можуть чи не можуть росіяни (атакувати Україну такими ж темпами – ред.) – то це треба розглядати, враховуючи можливості РФ виготовляти таку кількість (ракет і БПЛА – ред.). Якщо вони будуть мати спроможність нарощувати виробництво, отримувати компоненти, необхідні для будівництва цих “шахедів” і дронів-імітаторів, то тенденція можлива до збільшення.”

Коментуючи можливість одночасного запуску до тисячі ударних безпілотників, Ігнат зазначив, що не варто перебільшувати цю ситуацію.

“Насправді це не так, тому що серед великої кількості “шахедів”, якими атакує Росія, є дрони-імітатори. Співвідношення приблизно 60% на 40% на користь “шахедів”.

Зазвичай російські повітряні атаки починаються з запуску дронів типу “Shahed” та дронів-імітаторів, після чого можуть слідувати ракети.

Полковник Ігнат також пояснив, що чим вище летить ударний дрон, тим складніше його знищити мобільним вогневим групам через обмежену зону видимості та досяжності стрілецької зброї або ПЗРК.

“Передусім, тому що для мобільних вогневих груп дистанція має значення. Щоб дістати його (БПЛА – ред.) стрілецькою зброєю, чи навіть з ПЗРК, він має знаходитись у зоні видимості, щоб в нього влучити. Звичайно, наші воїни навіть вже акустично вміють відрізняти звідки, з якого боку він летить, тобто на звук орієнтуються, коли погана видимість, а потім вже захоплюють його візуально. Звичайно, якщо шахед підіймається вище, то зі стрілецької зброї він недосяжний. Тому працюють інші засоби: ЗРК, дронове ППО, якщо на цій локації це можливо. А далі вже й авіація працює та системи РЕБ.”

У ніч на 9 червня українські сили ППО знищили 479 повітряних цілей, серед яких були як ударні дрони, так і ракети різних типів. З них 292 були збиті вогневими засобами, а 187 – втрачені локаційно.

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що Росія має намір виробляти до 500 дронів на добу, а в окремі дні може запускати до тисячі безпілотників. Для їхнього знищення залучаються літаки Mirage та F-16, а також активно розвиваються українські дрони-перехоплювачі, здатні діяти на великій висоті.