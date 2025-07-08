Російські атаки на територіальні центри комплектації в Україні: вплив на мобілізацію

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Протягом останнього тижня Росія здійснила шість атак безпілотниками на територіальні центри комплектації (ТЦК) в п’яти містах України: Кривому Розі, Полтаві, Кременчуці, Запоріжжі та Харкові. За інформацією командування Сухопутних військ, внаслідок цих атак загинув один військовослужбовець, а 17 отримали поранення. Це вже друга хвиля атак на ТЦК: перша відбулася у лютому, коли вибухові пристрої спрацювали в трьох військкоматах у Павлограді, Рівному та Кам’янці-Подільському.

30 червня у Кривому Розі російський дрон впав біля будівлі районного ТЦК. Військові та цивільні працівники встигли евакуюватися, тому серйозних втрат серед них не було, проте троє місцевих мешканців отримали осколкові поранення. Через три дні безпілотники влучили у два центри комплектації в Полтаві, де загинув військовий Станіслав Попович, який нещодавно став батьком і прийшов до ТЦК у справах.

6 липня російський дрон зруйнував будівлю ТЦК у Кременчуці. Речник центру Роман Істомін повідомив, що військові не постраждали і вже працюють на новому місці. Він запевнив, що хоча будуть певні затримки та незручності, це не вплине критично на комплектування Збройних сил України.

7 липня безпілотники атакували будівлі Харківського та Запорізького ТЦК. У Харкові дрон влучив у будівлю, а в Запоріжжі – впав поруч із центром. Загалом 15 військових отримали поранення, загиблих немає.

Півроку тому, у лютому, центри комплектації також зазнавали атак, але вибухи були організовані всередині будівель. За версією СБУ, ці вибухи були терактами, організованими російськими спецслужбами з метою вербування місцевих жителів. Тоді загинули як військові, так і цивільні, а кілька осіб отримали поранення.

Причини атак і їхній вплив на мобілізацію

Командування Сухопутних військ запевняє, що атаки на ТЦК не зупинили процес мобілізації. Спікер Віталій Саранцев зазначив, що центри продовжують працювати, хоча деякі процедури доводиться виконувати в іншому порядку. Військовозобов’язані, які мали з’явитися у зруйновані ТЦК, отримають інформацію про нові адреси та дати візитів.

За словами Саранцева, основна інформація про військовозобов’язаних збережена у цифровій базі “Оберіг”, а паперові справи можна відновити з архівів. Також посилено заходи безпеки: встановлено додаткові системи відеоспостереження та металодетектори, а у разі повітряної загрози центри закриваються, і персонал евакуюється в укриття.

Через відсутність надійних укриттів деякі ТЦК можуть бути переміщені. Публічно про передислокацію заявили центри у Полтавській області та Вінниці. Речник Полтавського ТЦК Роман Істомін пояснив, що безпека персоналу є пріоритетом, навіть якщо це ускладнить роботу для громадян.

Речник командування Сухопутних військ вважає, що Росія атакує ТЦК, оскільки зрив мобілізації в Україні є їхньою стратегічною метою. Вони не очікували тривалої війни і тепер намагаються будь-якими способами зупинити мобілізацію.

Військовий експерт Олексій Їжак вважає, що атаки спрямовані не стільки на перешкоджання мобілізації, скільки на вплив на суспільні настрої, щоб викликати розкол у суспільстві. Він підкреслює, що ТЦК можна швидко відновити або перенести, тому темпи поповнення військ не постраждають.