Удар Росії по біоетанольному заводу на Сумщині: наслідки та реакція влади

Про це повідомили в Сумська ОВА у Telegram

В ніч на 4 травня Росія завдала удару по заводу, що займається виробництвом біоетанолу, у Лебединській громаді на Сумщині. За даними Сумської обласної військової адміністрації, в результаті атаки було задіяно 12 безпілотників.

Атака призвела до пошкодження цистерн, що викликало розлив патоки. На щастя, серед населення немає постраждалих чи загиблих.

Окрім цього, близько десяти приватних будинків отримали ушкодження внаслідок вибухів та уламків.

“Фахівці оцінюють екологічні наслідки. Остаточні масштаби руйнувань уточнюються.” – Сумська ОВА

В даний час триває робота з ліквідації наслідків атаки та оцінка завданих збитків. Місцева влада закликає жителів зберігати спокій і дотримуватися рекомендацій щодо безпеки.