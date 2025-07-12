Масовані ракетні удари РФ по Україні 12 липня: реакція Польщі та допомога США

Про це йдеться в офіційному повідомленні Сенатського комітету за підсумками голосування 9 липня, передає Reuters.

У ніч на 12 липня російські збройні сили здійснили масовану атаку на українські міста, використовуючи безпілотники та ракети. У результаті обстрілів постраждали Кропивницький, Черкаси, Миколаїв, Херсон, Чернівці, Луцьк, Львів, Харків та Хмельниччина.

У Харкові зафіксували два удари керованими авіабомбами та вісім атак безпілотників. Один чоловік був госпіталізований, про що повідомив міський голова Ігор Терехов. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, а також підприємство, яке не працювало. Виникло загоряння кількох складських будівель.

У Львові внаслідок обстрілу постраждали два житлові будинки та два промислові об’єкти. Четверо людей отримали поранення, одна особа була госпіталізована. Начальник ОВА Максим Козицький повідомив, що на вулиці Митрополита Андрея частково зруйновано під’їзд, а також зафіксовано витік газу та води. Також сталася пожежа на даху нежитлової будівлі у Залізничному районі.

У Луцьку внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок, а також вибиті вікна в інших приміщеннях. Вибухова хвиля спричинила займання автомобіля. Загиблих немає, але в частині міста спостерігається задимлення, повідомив міський голова Ігор Поліщук.

На Кіровоградщині в Голованівському районі постраждало близько десяти приватних будинків: зруйновані покрівлі, вибиті вікна та двері, пошкоджені паркани. Травмованих немає, про що повідомив керівник ОВА Андрій Райкович.

У Черкаському районі внаслідок вибухової хвилі пошкоджено вісім приватних будинків, близько п’ятдесяти абонентів залишилися без електрики, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець.

Польща активізувала винищувачі через ракетні удари РФ

У відповідь на масовані ракетні атаки Росії на Україну, 12 липня Польща активізувала свої сили протиповітряної оборони та розпочала патрулювання повітряного простору. Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі у соцмережі X.

“У зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочалася операція польської та союзницької авіації в польському повітряному просторі.”

Командування підвищило готовність систем протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, а також підняло чергові пари винищувачів.

Звернення Навроцького до Зеленського щодо ексгумацій на Волині

11 липня, під час 82-ї річниці Волинської трагедії, новообраний президент Польщі Кароль Навроцький звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням про проведення повномасштабних ексгумацій на Волині. Про це повідомляє RMF24.

“Як новообраний президент, я хотів би офіційно звернутися до вашої Високоповажності (посла України в Польщі) та президента Зеленського щодо можливості проведення повномасштабних ексгумацій на Волині.” – Кароль Навроцький

Він підкреслив, що поляки чекають на правду та пам’ятають про волинські родини, які досі страждають від травми, що сталася 82 роки тому. Навроцький зазначив, що поляки мають право пам’ятати волинський геноцид, що є важливим для справжнього примирення між Польщею та Україною.

Сенат США схвалив $500 млн допомоги Україні

9 липня Сенатський комітет США з питань збройних сил затвердив виділення 500 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні у проєкті оборонного бюджету на 2026 фінансовий рік. Це є збільшенням порівняно з 300 мільйонами у 2025 році.

Фінансування передбачено в межах Національного оборонного бюджету США (NDAA) та розширює ініціативу з безпекової підтримки України. Програму планують продовжити щонайменше до 2028 року.

Документ також включає заходи щодо протидії загрозам з боку Китаю, Ірану та Північної Кореї, а також розвиток технологій штучного інтелекту, безпілотних систем і гіперзвукової зброї.

Крім того, у проєкті бюджету заборонено списання бойових літаків A-10, які залишаться у складі ВПС США у 2026 році.