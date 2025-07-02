Масовані ракетні атаки Росії на Україну у червні: заклик до посилення оборони

Як повідомляє Twitter-акаунт Андрія Сибіги

У червні Росія здійснила масовані ракетні атаки на Україну, випустивши понад 330 ракет, серед яких майже 80 були балістичними. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Він зазначив, що в цей період РФ також використала більше 5 тисяч бойових безпілотників та стільки ж плануючих бомб. Ці дії свідчать про явне ігнорування Росією мирних ініціатив, які підтримуються США, зокрема закликів до припинення насильства як першого кроку до мирного врегулювання.

Сибіга підкреслив, що єдиний шлях до примушення Росії зупинити війну полягає в посиленні тиску на неї та зміцненні обороноздатності України.

“Така велика кількість безпілотників, бомб та ракет, особливо балістичних, доводить нагальність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Нам потрібно більше перехоплювачів та систем. Ми також готові їх придбати або орендувати.” – Андрій Сибіга

Міністр також закликав до збільшення інвестицій у виробництво оборонної продукції в Україні, включаючи безпілотники-перехоплювачі та засоби протиповітряної оборони.

“Україна активно працює над розвитком власного потенціалу, але зараз ми потребуємо підтримки – з огляду на масштаби російського терору.”

Сибіга звернув увагу на те, що удари Росії в першу чергу націлені на цивільне населення, зокрема жінок і дітей, а також на школи, лікарні та житлові райони.

За даними ООН, за останні шість місяців кількість жертв серед цивільних в Україні зросла на 37%.

Нагадаємо, що 30 червня міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль зустрівся з Андрієм Сибігою, підтвердивши підтримку Німеччиною України та співпрацю в оборонно-промисловій сфері.

Зокрема, Німеччина планує шукати можливості для посилення протиповітряної оборони України.