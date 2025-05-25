Росія застосувала ракету Х-22 у нічній повітряній атаці на Україну

Як повідомляє Суспільне.

У нічній комбінованій повітряній атаці Росія вперше за тривалий час використала ракету Х-22 для удару по Україні. Цю інформацію озвучив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

Ігнат зазначив, що ракета Х-22, яка раніше часто застосовувалася, знову була запущена з літака Ту-23. Вибухова частина цієї ракети важить 950 кг, що робить її небезпечною для цілей на землі.

Ця ракета призначена для ураження авіаносних груп, проте її основна проблема полягає в значній неточності – похибка ураження може досягати 600 метрів. “Сьогоднішня атака свідчить про черговий терористичний намір Росії проти українського народу”, – додав речник Повітряних сил.

У рамках нічної атаки Росія використала 367 засобів повітряного нападу, серед яких 298 безпілотників, зокрема ударні “шахеди” та дрони-імітатори. Це рекордна кількість, що вказує на збільшення виробництва дронів у Росії.

Зенітні групи в різних регіонах, а також винищувачі F-16 та Mirage, продемонстрували високу ефективність у відбитті атаки. “Ракетні бригади показали добрі результати у збитті крилатих ракет. На жаль, балістичні ракети, які летіли по різних регіонах, не вдалося перехопити”, – повідомив Ігнат.

Атаки Росії 24 і 25 травня

У ніч на 24 травня Росія здійснила масовану повітряну атаку, використавши 14 балістичних ракет типу “Іскандер-М/KN-23” та 250 безпілотників. Основними цілями були райони Києва, де внаслідок атаки постраждали 14 осіб. Також зафіксовано пошкодження у шести районах міста через уламки збитих дронів та ракет.

У ніч на 25 травня Росія провела комбінований удар, використавши 367 засобів повітряного нападу: 9 балістичних ракет “Іскандер”, 55 крилатих ракет Х-101, 1 крилату ракету Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69 та 298 ударних дронів.

Протиповітряна оборона України знищила 45 крилатих ракет та 139 безпілотників, тоді як втрати Росії склали 2 авіаційні ракети та 127 дронів. Внаслідок атак загинуло 12 осіб, ще 60 отримали поранення.