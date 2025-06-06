Масована атака Росії на Київську область і столицю 6 червня

Як повідомив очільник КОВА Микола Калашник у Telegram-каналі

У ніч на 6 червня Російська Федерація здійснила масштабну атаку на Київську область, використовуючи ракети та безпілотники. Внаслідок цього зафіксовано пошкодження в трьох районах регіону.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Він уточнив, що в Бучанському, Броварському та Бориспільському районах постраждали приватні житлові будинки та господарські споруди. В результаті обстрілів були вибиті вікна та пошкоджені дахи.

Калашник також зазначив, що наразі немає інформації про постраждалих серед населення.

Крім того, у ніч на 6 червня армія РФ здійснила масовану атаку на Київ, використовуючи ракети та дрони. У столиці зафіксовано падіння уламків та влучання в кількох районах, внаслідок чого троє людей отримали поранення.