Масштабна ракетна атака Росії на Україну 6 червня: наслідки та постраждалі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 6 червня Росія здійснила масштабну комбіновану атаку на територію України, використовуючи безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Вибухи були чутні в таких містах, як Чернігів, Київ, Львів, Тернопіль, Луцьк, а також у Хмельницькій області. Повітряні сили України підтвердили факти ракетних та безпілотних ударів по кількох населених пунктах.

У Києві внаслідок атаки загинули четверо осіб, ще 20 отримали поранення, з яких 16 були госпіталізовані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Пошуково-рятувальні роботи тривають на кількох локаціях.

За інформацією Київської міської військової адміністрації, влучання та падіння уламків були зафіксовані в шести районах столиці. У Солом’янському районі сталася пожежа на 11 поверсі багатоповерхового будинку, яку вдалося ліквідувати, врятувавши трьох людей. Також горіла нежитлова будівля.

У Голосіївському районі виникла пожежа на об’єкті цивільної інфраструктури, пошкоджено освітній заклад, а також зафіксовано падіння уламків біля автозаправної станції, що призвело до пошкодження автомобіля. У Дніпровському районі постраждала АЗС, уламки впали в кількох місцях. У Дарницькому районі уламки впали щонайменше в трьох локаціях, пошкодивши два автомобілі, але без жертв та займання.

У Деснянському районі уламки безпілотника були виявлені на відкритій території без пошкоджень. У Шевченківському районі зафіксовано пожежу в нежитловій забудові, інформація уточнюється. На лівому березі Києва можливі аварійні вимкнення електроенергії, проте енергетики частково відновили постачання.

Внаслідок атаки також було пошкоджено колії метро між станціями “Дарниця” та “Лівобережна”. Загорянь не зафіксовано, постраждалих немає, повідомив очільник КМВА Олексій Ткаченко.

У Луцьку під час масованої повітряної атаки було чутно вибухи, п’ятеро людей отримали травми, повідомив міський голова Ігор Поліщук. Пошкоджено покрівлю багатоквартирного будинку, вибито багато вікон, постраждали комерційні об’єкти, приватні автомобілі, навчальні заклади та державна установа. Мешканців будинку, що зазнав руйнувань, евакуювали.

Тернопіль зазнав наймасштабнішої повітряної атаки з початку війни, повідомив начальник Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода. Зафіксовано численні влучання, розпочато гасіння пожеж та оцінку збитків. Шість людей звернулися за медичною допомогою з опіками, їх госпіталізували.

У Тернополі пошкоджено промислові об’єкти та інфраструктуру, частина міста залишилася без електроенергії, що вплинуло на водопостачання. Відновлювальні роботи тривають, повідомив міський голова Сергій Надал.

На Львівщині внаслідок атаки безпілотниками та ракетами пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі. Жертв та постраждалих немає, повідомив начальник ОВА Максим Козицький. У кількох селах поблизу Львова виникли проблеми з електропостачанням, на місці працює аварійна бригада “Львівобленерго”.

На Хмельниччині внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок, дві господарські споруди, паркан та два автомобілі, повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін. Попередньо травмованих немає, на місці працюють відповідні служби.