Масований повітряний напад Росії на Україну 25 травня: деталі та реакція ППО

Як повідомили Повітряні Сили

У ніч на 25 травня Росія здійснила потужний повітряний напад на Україну, використавши 367 засобів повітряного нападу. Цю інформацію оприлюднили у Повітряних Силах Збройних Сил України.

Згідно з даними українських оборонців, агресор випустив 9 балістичних ракет “Іскандер”, 55 крилатих ракет Х-101, 1 ракету Х-22, 4 авіаційні ракети Х-59/69, а також 298 ударних дронів.

Сили протиповітряної оборони України продемонстрували високу ефективність, знищивши 45 крилатих ракет та 139 безпілотників. Проте 2 авіаційні ракети та 127 дронів залишилися невизначеними за місцем ураження.

Внаслідок цієї масованої атаки постраждали численні регіони України. Відзначено влучання ворожих засобів повітряного нападу у 22 локаціях, а також падіння збитих ракет і дронів у 15 різних місцях.

Ця нічна атака ще раз підкреслює інтенсивність повітряної агресії Росії проти України та свідчить про високий рівень готовності і ефективності української протиповітряної оборони.