Масована ракетна атака Росії на Україну 24 травня: реакція ЗСУ

Про це повідомили в Повітряних силах Збройних сил України

У ніч на 24 травня Росія здійснила потужну повітряну атаку на територію України, використавши 14 балістичних ракет типу “Іскандер-М/KN-23” та близько 250 безпілотників. Цю інформацію підтвердили в Повітряних силах Збройних сил України.

Запуски ракет відбулися з районів Таганрога, Єйська, Брянська та тимчасово окупованого Криму. Основними цілями атаки стали Київ, а також Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області, з найбільш інтенсивним ударом по столиці.

На ранок 24 травня стало відомо, що українські сили знищили 6 балістичних ракет, усі з яких були ліквідовані над Києвом. Крім того, вдалося знешкодити 245 російських дронів: 128 з них були знищені вогневими засобами, а 117 – подавлені засобами радіоелектронної боротьби без негативних наслідків для цивільного населення.

Внаслідок цієї масованої атаки постраждали Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Донецька та Запорізька області. Сили оборони продовжують працювати над мінімізацією наслідків атаки та забезпеченням безпеки громадян.