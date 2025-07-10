Масована атака Росії на Київську область 10 липня: наслідки та пошкодження

Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник
У ніч на 10 липня Росія здійснила масовану атаку на Київську область, використовуючи ударні безпілотники та ракети. Тривога в регіоні тривала близько 10 годин, що призвело до серйозних наслідків.
В результаті обстрілів одна особа отримала поранення. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, 51-річного чоловіка було госпіталізовано до лікарні в Обухівському районі.
Пошкодження зафіксовані в чотирьох районах Київщини. У Обухівському районі постраждали приватні будинки, де вибиті вікна та двері, а також пошкоджені фасади.
У Броварському районі внаслідок атаки зруйновані приватні будинки та господарські споруди. В одному з будинків сталася пожежа, яку вдалося швидко ліквідувати. Також пошкоджено два автомобілі, а кількість зруйнованих будівель наразі уточнюється.
У Вишгородському районі ліквідували пожежу в гаражі, а в Бориспільському районі виявлено пошкодження приватних будинків.
“Оперативні групи продовжують фіксувати наслідки російської атаки. Кількість пошкоджених об’єктів може збільшитися,” – зазначив Микола Калашник.
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