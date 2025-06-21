Масштабна атака Росії на Україну: 272 безпілотники та ракети 21 червня 2025

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ
У ніч на 21 червня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, використавши 272 ударні безпілотники, а також крилаті та аеробалістичні ракети. За інформацією Повітряних сил Збройних Сил України, більше половини з усіх цілей було знищено силами оборони.
Загалом російські війська випустили 272 дрони різних типів, а також:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”, які були запущені з повітряного простору Тамбовської області;
- 4 крилаті ракети “Калібр” з акваторії Чорного моря;
- 2 крилаті ракети “Іскандер-К” з Бєлгородської області.
Протягом ночі сили протиповітряної оборони знищили 140 дронів типу Shahed та інших безпілотників, а також 112 безпілотників було втрачено локаційно.
Крім того, було знищено:
- 3 крилаті ракети “Іскандер-К”, одна з яких була втрачена локаційно;
- 1 ракету “Кинджал”, яка була збита, ще одну втрачено локаційно;
- 1 ракету “Калібр”, яка також була збита, ще одну втрачено локаційно.
У Кременчуці, що в Полтавській області, зафіксовані влучання та падіння уламків у трьох різних місцях. Наслідки події наразі уточнюються, відомо про одну травмовану особу.
Рекомендуємо звернути увагу:
- Дроновий удар Росії по Одесі 17 червня 2025 року призвів до загибелі двох людей та руйнувань цивільної інфраструктури, постраждали 17 осіб.
- Українські безпілотники атакували стратегічні аеродроми Росії в операції “Павутина”, завдавши значних втрат та підвищивши ризик ескалації конфлікту.
- Українська ППО знищила 239 дронів і 23 ракети під час нічного удару Росії 17 червня, захистивши Київ та інші міста.