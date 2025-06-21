Масштабна атака Росії на Україну: 272 безпілотники та ракети 21 червня 2025

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

У ніч на 21 червня Росія здійснила масштабну атаку на територію України, використавши 272 ударні безпілотники, а також крилаті та аеробалістичні ракети. За інформацією Повітряних сил Збройних Сил України, більше половини з усіх цілей було знищено силами оборони.

Загалом російські війська випустили 272 дрони різних типів, а також:

  • 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал”, які були запущені з повітряного простору Тамбовської області;
  • 4 крилаті ракети “Калібр” з акваторії Чорного моря;
  • 2 крилаті ракети “Іскандер-К” з Бєлгородської області.

Протягом ночі сили протиповітряної оборони знищили 140 дронів типу Shahed та інших безпілотників, а також 112 безпілотників було втрачено локаційно.

Крім того, було знищено:

  • 3 крилаті ракети “Іскандер-К”, одна з яких була втрачена локаційно;
  • 1 ракету “Кинджал”, яка була збита, ще одну втрачено локаційно;
  • 1 ракету “Калібр”, яка також була збита, ще одну втрачено локаційно.

У Кременчуці, що в Полтавській області, зафіксовані влучання та падіння уламків у трьох різних місцях. Наслідки події наразі уточнюються, відомо про одну травмовану особу.

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