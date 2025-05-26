Масована атака Росії на Україну: понад 350 дронів і крилатих ракет

Про це Повітряні Сили

У ніч на 26 травня Росія здійснила масовану атаку на територію України, використавши понад 350 безпілотників різних моделей, а також крилаті ракети. Цю інформацію підтвердили у Повітряних Силах України.

Згідно з даними, було зафіксовано запуск 355 ударних дронів і 9 ракет типу Х-101. Проте, завдяки зусиллям протиповітряної оборони, вдалося знищити 9 крилатих ракет і 233 безпілотники, що свідчить про високу готовність та ефективність українських оборонних систем.

Крім того, 55 дронів були втрачені через радіоелектронну боротьбу або знищені на місці. Це значно ускладнило контроль ворога над повітряним простором.

Внаслідок атаки було зафіксовано влучання російських дронів у п’яти різних локаціях, що призвело до пошкоджень інфраструктури. Також зафіксовано падіння збитих безпілотників у десяти інших місцях.

Ця нічна атака ще раз підтверджує агресивну стратегію Росії, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Україні. Проте, завдяки злагодженим діям українських військових, більшість загроз було успішно нейтралізовано.