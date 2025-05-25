Масована атака Росії на Україну 25 травня: жертви та руйнування

Як повідомляє Суспільне.

У ніч на 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, внаслідок якої постраждали кілька міст, зокрема Миколаїв, Харків, Хмельницький та Київ. За попередніми даними, є жертви та значні руйнування.

Вибухи були зафіксовані в Києві, Харкові, Одесі, Сумах, Чернігові, Миколаєві та на Тернопільщині, що свідчить про масштабність атаки.

У Києві, за інформацією міської військової адміністрації, внаслідок атаки безпілотників постраждали 11 осіб. Уламки впали в різних районах столиці, зокрема в Голосіївському, Дніпровському, Деснянському та Шевченківському. На Київщині загинули четверо людей, ще 16 отримали поранення, серед яких троє дітей.

У Харкові, за словами міського голови Ігоря Терехова, в Шевченківському районі постраждали троє людей, включаючи дитину, яка отримала поранення від уламків скла. Атака також пошкодила офісну будівлю та кілька багатоквартирних будинків.

Миколаїв зазнав масованої атаки безпілотниками, внаслідок якої загинув 77-річний чоловік, а п’ятеро осіб отримали поранення. Пошкоджено інфраструктуру, офісні приміщення, приватні будинки та лінії електропередач. Два поверхи багатоквартирного будинку зруйновано, а сусідній будинок також зазнав ушкоджень.

На Хмельниччині внаслідок атаки загинули четверо людей, п’ятеро отримали осколкові поранення. Зруйновано шість приватних будинків, а понад 20 зазнали пошкоджень. Також постраждали вікна в навчальному закладі та комунальний транспорт.

На Житомирщині загинули троє дітей, 12 осіб отримали поранення. У Бердичівському районі постраждали двоє людей, серед яких одна дитина. Пошкоджено п’ятиповерхівку, приватні будинки та господарські споруди.

Тернопільщина також зазнала ракетних атак, влучання були зафіксовані в промисловий об’єкт на околиці Тернополя. Хоча потерпілих немає, пошкоджено вікна в сусідніх будинках.

У Сумах російські війська двічі атакували підприємство харчової промисловості за допомогою ударних безпілотників, проте жертв не було. Також без жертв пройшла атака на Конотоп.

В Одесі внаслідок атаки на автостоянку загорілося 20 автомобілів, що викликало значні матеріальні збитки.

У Дніпрі російський безпілотник влучив у триповерхову будівлю, яка загорілася, але пожежу вдалося швидко ліквідувати. В області також зафіксовано пошкодження промислового підприємства у Павлограді, а удари завдано по Синельниківському та Нікопольському районах.