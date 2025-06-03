Про це повідомляє видання NV з посиланням на дані ГУР Міноборони України

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Росія має достатні запаси ракет для проведення масованих атак на території України. Країна-агресор постійно поповнює свої ракетні ресурси, що викликає серйозні занепокоєння. Станом на середину травня 2025 року, Росія володіла значними запасами різних типів ракет.

Зокрема, наявність ракет виглядає наступним чином:

балістичні ракети “Іскандер-М” – близько 600 одиниць;

гіперзвукові аеробалістичні ракети “Кинджал” – понад 100 одиниць;

крилаті ракети “Іскандер-К” – майже 300 одиниць;

крилаті ракети X-101 – понад 300 одиниць;

крилаті ракети “Калібр” – понад 400 одиниць;

крилаті ракети X-22/32 – до 300 одиниць;

крилаті ракети “Онікс” та гіперзвукові протикорабельні ракети “Циркон” – 700 одиниць;

балістичні північнокорейські ракети KN-23 – 60 одиниць;

зенітні керовані ракети для ЗРС типу С-300П/С-400 – близько 11 тисяч одиниць.

Головне управління розвідки також підкреслило, що Росія здатна виробляти нові ракети протягом місяця, зокрема:

“Іскандер-М” – 60−70 одиниць;

“Кинджал” – 10−15 одиниць;

“Іскандер-К” – 20−30 одиниць;

X-101 – 60−70 одиниць;

“Калібр” – 25−30 одиниць;

X-32 – до 10 одиниць;

“Онікс” і “Циркон” – 20−30 одиниць загалом.

Раніше повідомлялося, що в США існує ймовірність масштабного російського удару по Україні у відповідь на атаки на російські аеродроми. Хоча розвідка США ще не визначила конкретні цілі для ударів, не виключається можливість атак дронами на цивільну інфраструктуру та енергетичну систему України, а також балістичних обстрілів.

Операція “Павутина” СБУ

1 червня в Росії повідомили про атаки безпілотників у чотирьох областях. За інформацією джерел, СБУ здійснила безпілотні атаки на бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ. Атаки були спрямовані на військові авіабази, зокрема “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” у Мурманській області, а також військові летовища в “Дягилево” в Рязанській та “Іваново” в Івановській областях РФ.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що в результаті операції було вражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Підготовка до цієї операції тривала понад півтора року, а орієнтовна вартість уражених стратегічних літаків РФ становить близько 7 мільярдів доларів.