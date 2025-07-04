Ракетні удари Росії по Одесі 3 липня 2025 року: наслідки та деталі

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3 липня Російська Федерація здійснила два ракетні удари по портовій інфраструктурі Одеси. Перший з них стався вдень, а другий – у вечірній час.

Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України, підтвердив, що другий ракетний удар був націлений на портову інфраструктуру. Він також зазначив, що внаслідок атаки одна особа отримала поранення, і ця інформація наразі уточнюється.

Деталі ракетних атак на Одесу 3 липня 2025 року

Перша повітряна тривога була оголошена о 12:48. Повітряні сили України попередили про загрозу застосування балістичних ракет з території Криму. Вже о 12:51 зафіксували швидкісну ціль, що рухалася в напрямку Одеси, і в цей момент у місті пролунав вибух.

Друга повітряна тривога була оголошена о 17:22, коли Повітряні сили знову попередили про загрозу балістичних ракет з Криму. Вибух стався в Одесі приблизно о 17:25.

Внаслідок першого удару загинули двоє людей – докер-механізатор і водій вантажівки. Ще шестеро осіб отримали поранення, серед яких були іноземні моряки. Атака також призвела до пошкодження об’єктів припортової інфраструктури та цивільного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

Прокуратура кваліфікувала цей ракетний удар як воєнний злочин, що призвів до загибелі людей, відповідно до частини 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Згідно з інформацією повітряного командування “Південь”, 3 липня Росія атакувала Одесу двома балістичними ракетами “Іскандер-М”, запущеними з території тимчасово окупованого Криму.