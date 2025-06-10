Нічні обстріли Росії: руйнування та жертви в Києві, Київській і Одеській областях

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Внаслідок нічних обстрілів, які здійснила Російська Федерація, найбільше постраждали столиця України, Київська область та Одеська область. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті цих атак виникло 19 пожеж.
Цю інформацію підтвердило Головне управління ДСНС України у Києві.
“Цієї ночі Україна знову здригалася від вибухів: найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина. Під ударом – цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них ще гасять”
На Одещині обстріл влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло двоє людей, а дев’ятеро отримали поранення. Також постраждали пологовий будинок, станція швидкої допомоги та місцеве підприємство.
У Києві зафіксовано поранення чотирьох осіб. Найбільші руйнування спостерігаються в Дарницькому, Оболонському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Клименко висловив подяку всім, хто зараз працює на передовій рятувальних операцій.
“Поки не буде справедливості, не буде безпеки. Для України. І для світу”
Він підкреслив, що Росія повинна понести відповідальність за кожен свій злочин.
Вас можуть зацікавити такі матеріали:
- Російська атака на Одесу та Київ призвела до жертв і руйнувань. Україна не отримала відповіді на пропозиції миру, Литва анонсувала 18-й пакет санкцій проти РФ.
- Російська атака ударними безпілотниками на Одесу 3 червня спричинила травми п’ятьох осіб та значні руйнування житлових будинків і складських приміщень.
- У ніч на 10 червня Київщина зазнала ракетної та безпілотної атаки з пошкодженням будинків і пожежами.