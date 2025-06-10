Нічні обстріли Росії: руйнування та жертви в Києві, Київській і Одеській областях

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Внаслідок нічних обстрілів, які здійснила Російська Федерація, найбільше постраждали столиця України, Київська область та Одеська область. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті цих атак виникло 19 пожеж.

Цю інформацію підтвердило Головне управління ДСНС України у Києві.

“Цієї ночі Україна знову здригалася від вибухів: найбільше постраждали столиця, Київщина та Одещина. Під ударом – цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілів виникло 19 пожеж, 4 з них ще гасять” – Ігор Клименко

На Одещині обстріл влучив у житловий будинок, внаслідок чого загинуло двоє людей, а дев’ятеро отримали поранення. Також постраждали пологовий будинок, станція швидкої допомоги та місцеве підприємство.

У Києві зафіксовано поранення чотирьох осіб. Найбільші руйнування спостерігаються в Дарницькому, Оболонському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Клименко висловив подяку всім, хто зараз працює на передовій рятувальних операцій.

“Поки не буде справедливості, не буде безпеки. Для України. І для світу” – Ігор Клименко

Він підкреслив, що Росія повинна понести відповідальність за кожен свій злочин.