Зростання цін на російську нафту через конфлікт Ірану та Ізраїлю

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на російську нафту зросли внаслідок конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який розпочався 13 червня. Протягом тижня з 16 по 22 червня Росія отримала понад 1,3 мільярда доларів від експорту нафти, незважаючи на зменшення обсягів поставок. Цю інформацію оприлюднило видання Bloomberg.

Згідно з даними, вартість нафти марки Urals, що видобувається в Росії, зросла до 65 доларів за барель у період з 16 по 22 червня, тоді як ціна на нафту марки Brent перевищила 70 доларів за барель. Зростання цін стало наслідком військового конфлікту між Ізраїлем та Іраном, який почався з атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану.

22 червня Іран закрив Ормузьку протоку – ключовий морський шлях у Перській затоці, через який щоденно проходить близько 17-18 мільйонів барелів нафти, що становить приблизно 20% світового обсягу.

Незважаючи на зменшення обсягів експорту морем, Росія отримала більший дохід завдяки зростанню цін на нафту. Це пов’язано з ремонтними роботами в основних портах, таких як Козьміно, Приморськ та порти на Балтійському морі.

Протягом тижня з 16 по 22 червня Росія скоротила експорт нафти морем на 220 тисяч барелів на день, відвантаживши близько 20 мільйонів барелів, тоді як тижнем раніше цей показник перевищував 22 мільйони барелів.

Основними покупцями російської нафти залишаються Індія, Туреччина, Сирія, Китай та інші країни Азії.

Європейський Союз у рамках 18-го пакета санкцій проти Росії заборонив імпорт нафтопродуктів з російської нафти та обмежив діяльність 77 танкерів, що перевозять російську нафту. Спочатку ЄС знизив цінову стелю на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Україна закликала знизити цінову стелю до 30 доларів за барель.

Відомо, що ЄС не планує односторонньо знижувати цінову стелю через позицію окремих країн-членів. У Єврокомісії зазначили, що тривають консультації з міжнародними партнерами щодо можливого посилення обмежень на експорт російської нафти до ЄС. Питання перегляду верхньої межі ціни залишається актуальним, але наразі чинні обмеження виконують свою функцію.

Атаки Ізраїлю на Іран: деталі конфлікту

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включаючи об’єкти, пов’язані зі збагаченням урану та військовими базами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є

“завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”.

Він підкреслив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, до повного виконання завдання.

У відповідь Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. 13 та 14 червня Ізраїль завдав нових авіаударів по ключових оборонних спорудах і військових базах Ірану.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив США у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ повідомило про небезпеку радіологічного викиду для місцевих жителів Ірану через атаки Ізраїлю на ядерні об’єкти, що тривають з 13 червня.