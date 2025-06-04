Росія повідомила МАГАТЕ про передачу напруги на Запорізьку АЕС

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ у ноті РФ

Постійне представництво Російської Федерації при міжнародних організаціях у Відні направило ноту до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), в якій повідомило про розроблену “Процедуру передачі напруги на власні потреби Запорізької АЕС від єдиної енергосистеми Росії”. Ця інформація була опублікована на сайті МАГАТЕ.

Згідно з документом, у разі повної втрати електропостачання, передбачена “Процедура передачі напруги на власні потреби ЗАЕС від єдиної енергосистеми Росії в умовах відключення ПЛ 750 кВ “ЗАЕС Дніпровська” та ПЛ 330 кВ “Л-243 – Феросплавна-1”.

Раніше повідомлялося, що російські війська будують лінії електропередач від тимчасово окупованих територій Херсонщини та Донеччини до Запорізької АЕС, плануючи підключити станцію до своєї енергосистеми. Ці роботи тривають з початку зими 2023 року.

Про це також інформувала міжнародна організація “Greenpeace Ukraine”.

Окупація Запорізької АЕС та роль МАГАТЕ

Запорізька АЕС була захоплена російськими військами 4 березня 2022 року під час боїв за Енергодар. Вже 12 березня стало відомо, що контроль над об’єктом здійснює російська компанія “Росатом”. Незважаючи на це, український персонал продовжує обслуговувати станцію, проте їх змушують отримувати російське громадянство та підписувати контракти з “Росатомом”.

21 липня 2022 року російські війська перемістили щонайменше 14 одиниць важкої техніки, зброї та вибухівки до машинної зали енергоблока №1, що є порушенням міжнародних норм безпеки атомних електростанцій.

1 вересня 2022 року на Запорізьку АЕС прибула місія МАГАТЕ, до складу якої увійшли експерти з Польщі, Литви, Сербії, Китаю, Франції та інших країн. Представників Британії, США та Росії в цій місії не було.

7 жовтня 2022 року МАГАТЕ вирішило збільшити кількість своїх експертів на станції, що сталося під час першої ротації. Відтоді на ЗАЕС працюють четверо представників міжнародної організації.

9 червня 2023 року, через зниження рівня води внаслідок підриву Каховської ГЕС, Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження “Енергоатому” вивести в “холодний зупин” енергоблок №5 Запорізької АЕС. Інші енергоблоки №1-4 та 6 також обмежили свою експлуатацію.

2 вересня 2023 року МАГАТЕ успішно провела 11 ротацію групи експертів на Запорізькій АЕС, а в грудні 2023 року відбулася вже 15 ротація.

Згідно з оцінками, окупанти завдали збитків Запорізькій атомній електростанції на суму близько 30 мільярдів гривень, а недоотримана вигода “Енергоатома” перевищує 167 мільярдів гривень.