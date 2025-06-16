Війна Росії проти України 16 червня 2025: удари, атаки ЗСУ та репатріація

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.
16 червня 2025 року, 1209-й день війни Росії проти України. Президент Володимир Зеленський повідомив про наміри Росії здійснити нові удари по українських енергетичних об’єктах. Київ вже передав цю інформацію США та Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) для координації заходів безпеки.
Сили оборони України успішно вразили завод з виробництва безпілотників у Татарстані, що стало важливим кроком у знищенні військової інфраструктури Росії.
Тим часом триває процес репатріації тіл загиблих українських військових. За останній тиждень до України повернули 1200 тіл, а загалом з початку операції – понад 4800. Служба безпеки України повідомила, що етапи репатріації залізницею завершено, і надалі тіла доставлятимуть автотранспортом.
У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Кременчук, внаслідок якої постраждали енергетичні об’єкти. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити санкції проти Російської Федерації.
Також у ніч проти 16 червня російські війська обстріляли Запоріжжя, що призвело до пожежі на одному з промислових підприємств. За попередніми даними, постраждалих немає, про що повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
У Києві та кількох областях триває повітряна тривога. На Київщині внаслідок атаки безпілотників поранено чоловіка, а також пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, про що повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Калашник.
Вибухи також були чутні у Хмельницькій області та Сумах, а в столиці активно працює протиповітряна оборона.
“Росія планує подальші удари по українських енергооб’єктах. Ми вже передали цю інформацію США та МАГАТЕ для координації та посилення захисту наших об’єктів.”
“Сили оборони завдали точного удару по заводу безпілотників у Татарстані, що значно послабить можливості ворога у веденні повітряної розвідки та атаках.”
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