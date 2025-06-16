Війна Росії проти України 16 червня 2025: удари, атаки ЗСУ та репатріація

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров у своєму Телеграм-каналі.

16 червня 2025 року, 1209-й день війни Росії проти України. Президент Володимир Зеленський повідомив про наміри Росії здійснити нові удари по українських енергетичних об’єктах. Київ вже передав цю інформацію США та Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) для координації заходів безпеки.

Сили оборони України успішно вразили завод з виробництва безпілотників у Татарстані, що стало важливим кроком у знищенні військової інфраструктури Росії.

Тим часом триває процес репатріації тіл загиблих українських військових. За останній тиждень до України повернули 1200 тіл, а загалом з початку операції – понад 4800. Служба безпеки України повідомила, що етапи репатріації залізницею завершено, і надалі тіла доставлятимуть автотранспортом.

У ніч на 15 червня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Кременчук, внаслідок якої постраждали енергетичні об’єкти. Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів посилити санкції проти Російської Федерації.

Також у ніч проти 16 червня російські війська обстріляли Запоріжжя, що призвело до пожежі на одному з промислових підприємств. За попередніми даними, постраждалих немає, про що повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

У Києві та кількох областях триває повітряна тривога. На Київщині внаслідок атаки безпілотників поранено чоловіка, а також пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, про що повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Калашник.

Вибухи також були чутні у Хмельницькій області та Сумах, а в столиці активно працює протиповітряна оборона.

“Росія планує подальші удари по українських енергооб’єктах. Ми вже передали цю інформацію США та МАГАТЕ для координації та посилення захисту наших об’єктів.” – Володимир Зеленський