Як повідомляє російська агенція “Интерфакс”

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук Артема Тимофєєва, якого підозрюють у причетності до української операції “Павутина”. Ця операція передбачала атаки на військові аеродроми та літаки стратегічної авіації Росії. Про це стало відомо з повідомлення російської державної агенції ТАСС.

Згідно з даними, які містяться в базі МВС, Тимофєєв розшукується за статтею Кримінального кодексу РФ, проте конкретна стаття не уточнюється. Джерела в правоохоронних органах стверджують, що він є підозрюваним у справі про атаки на аеродроми в рамках операції СБУ “Павутина”.

“Тимофєєв останнім часом проживав у Донецьку, де й отримав паспорт громадянина РФ. Деякий час працював у Києві.”

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Тимофєєв займався транспортними перевезеннями. Агенція “Интерфакс” зазначає, що підозрюваний, ймовірно, виїхав до Казахстану. Речник Кремля Дмитро Пєсков не відповів на запитання про можливу екстрадицію Тимофєєва у разі його затримання.

1 червня Міністерство оборони РФ оголосило, що затримало “деяких учасників теракту”, що відбувся в день атак дронів на російські аеродроми.

Деталі спецоперації “Павутина” СБУ

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію “Павутина”, яка готувалася понад півтора року. Дрони СБУ атакували цілі на чотирьох військових аеродромах Росії: “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті операції було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а потім “мобільні дерев’яні будиночки”. На території Росії дрони ховали під дахи цих будиночків, які розміщувалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.