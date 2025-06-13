Росія збила 70 безпілотників над Кримом: останні новини

Про це російське відомство повідомило у Telegram Міноборони Росії

У ніч на 13 червня Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про успішне збиття 70 безпілотників над окупованим Кримом. Додатково, за даними відомства, було знищено сім дронів у водах Чорного моря.

Цю інформацію оприлюднили в Telegram-каналі російського Міноборони. Водночас, Telegram-канал “Кримський вітер” повідомляє, що безпілотники наблизилися до аеродромів “Саки”, “Гвардійське” та “Кіровське”, але офіційного підтвердження цих даних поки що немає.

Вибухи були зафіксовані в різних регіонах Криму, зокрема в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі та Кіровському районі.

Ситуація в регіоні залишається напруженою, і новини про події продовжують надходити.