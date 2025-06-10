Росія збила 102 дрони та ввела обмеження на авіарух у ключових аеропортах

Як повідомляє Telegram-канал Міноборони Росії

У ніч на 10 червня Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про збиття 102 безпілотних літальних апаратів у десяти регіонах країни, а також на території тимчасово окупованого Криму. Цю інформацію було опубліковано в офіційному Telegram-каналі відомства.

Згідно з даними, найбільша кількість дронів була знищена над Брянською областю – 46, тоді як 20 дронів збили над Білгородською областю. Воронезька область стала свідком збиття 9 безпілотників. По 4 дрони були знищені над Калузькою областю та Татарстаном, 3 – над Московським регіоном, а по 2 дрони збили над Ленінградською, Орловською та Курською областями. Один дрон було знищено над Смоленською областю. Окрім цього, 9 дронів було ліквідовано над Кримом.

Крім того, російські ЗМІ, посилаючись на інформацію від Росавіації, повідомили про тимчасове введення обмежень на приліт та виліт цивільних літаків. Ці обмеження стосуються аеропортів Москви, Саратова та Санкт-Петербурга.