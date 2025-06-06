Про це повідомляє російське видання “Ведомости” із посиланням на віцепрезидента з маркетингу та системних досліджень НТЦ “Протей” Володимира Фрейнкмана.

Росія розпочала постачання мобільного зв’язку для руху “Талібан”. Зокрема, у чотирьох регіонах Афганістану російська компанія НТЦ “Протей” вже встановила свій програмно-апаратний комплекс – ядро 4G на базових станціях зв’язку.

Цю інформацію оприлюднило російське видання “Ведомости”, посилаючись на віцепрезидента НТЦ “Протей” Володимира Фрейнкмана.

Володимир Фрейнкман зазначив, що ядро мережі відповідає за маршрутизацію та управління трафіком між користувачами, серверами та іншими елементами мережі. Цей компонент, відомий як “мозок” базової станції, становить близько 10% від загальної вартості мобільної інфраструктури.

Завдяки цьому ядру мобільні оператори зможуть підключити до мережі приблизно 10 мільйонів абонентів в Афганістані.

Платформу НТЦ “Протей” спочатку розробили на замовлення “Ростелекома”, а загальна вартість проєкту оцінюється в 2 мільярди рублів. За прогнозами компанії, вже до 2029 року вкладені державні кошти повернуться до бюджету Росії через податки.

Після захоплення влади “Талібаном” у 2021 році, великі постачальники телекомунікаційного обладнання, такі як Ericsson і Nokia, залишили ринок через санкції, запроваджені проти Афганістану. Китайські компанії, включаючи Huawei та ZTE, також обмежили свою діяльність у країні.

У травні 2025 року російський віцепрем’єр Олексій Оверчук оголосив про плани побудови залізничної інфраструктури в Афганістані. Наразі готується економічне обґрунтування цього проєкту. Він також зазначив, що російські автовиробники зацікавлені у співпраці з афганськими партнерами щодо постачання вантажних і пасажирських транспортних засобів.

У 2003 році Росія внесла “Талібан” до списку терористичних організацій, але в останні роки представники руху неодноразово відвідували Росію, а російська влада приймала їх делегації в Москві.

У квітні 2025 року Верховний суд Росії зупинив заборону на діяльність “Талібану”.

Прихід “Талібану” до влади

У травні 2021 року США та їх союзники завершили антитерористичну операцію в Афганістані, яка розпочалася після терактів 11 вересня 2001 року, і почали виводити свої війська.

У серпні 2021 року президент Афганістану Ашраф Гані передав владу ісламістському руху “Талібан”, який наступав на столицю Кабул. Після приходу до влади таліби запровадили ряд законів, які обмежують права жінок.

Зокрема, афганським жінкам та дівчатам заборонили навчатися в університетах, самостійно подорожувати на великі відстані, працювати в неурядових організаціях та відвідувати спортзали. Крім того, їх зобов’язали носити хіджаб у громадських місцях.

У січні 2025 року головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт лідерів “Талібану” за гендерні злочини в Афганістані, зокрема за переслідування дівчат і жінок, що тривало з 15 серпня 2021 року.