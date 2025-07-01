Про це сказав очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в програмі “На лінії вогню” на Громадському радіо

У столиці Північної Кореї, Пхеньяні, вже встановлено перші російські зенітні установки “Панцир-С1”. Крім того, Росія надала КНДР технології та обладнання для виробництва ударних безпілотників. Про це розповів Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, під час ефіру програми “На лінії вогню” на Громадському радіо.

“Цей “шахед” як кочівник якийсь. От він з Ірану перейшов в РФ, а тепер з РФ вже під назвою не “шахед” прийшов у КНДР. Вони працюють швидко, повірте мені, на жаль… З РФ до КНДР вони роблять трансфер технологій. Вони не “шахеди” передають, а технології, обладнання і так далі. Налагоджують там виробництво.” – Кирило Буданов

Буданов зазначив, що Росія вже передала Пхеньяну повний комплекс технологій для виготовлення ударних дронів, що суттєво підвищить військовий потенціал КНДР. Він вважає, що виробництво таких безпілотників погіршить безпекову ситуацію на Корейському півострові.

“Тому що КНДР значно зараз нарощує свою воєнну силу. В першу чергу через пряму співпрацю з РФ і через отримання реального бойового досвіду її вояками. І це не може не вплинути на безпекове середовище, бо зрештою для КНДР є єдиний противник. Реальний противник – це Південна Корея. Інших немає. І вони це чудово знають.” – Кирило Буданов

Крім того, Росія не лише передала установки “Панцир-С1”, але й проводить навчання північнокорейських військових для їх ефективного використання.

“У Пхеньяні вже з’явилися перші установки “Панцир-С1″. Вони там стоять вже на бойовому чергуванні, охороняють їхню столицю. І росіяни перенавчають корейський персонал. Скоро корейці вже будуть автономно працювати на цій техніці.” – Кирило Буданов

Буданов також повідомив про очікуване збільшення кількості громадян КНДР на території Росії, які, ймовірно, підписуватимуть контракти для служби у Збройних силах РФ як добровольці.

“Ми чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території РФ. З цієї кількості, певна кількість буде підписувати контракти. Але це буде вже виглядати не так, що КНДР відправило вояків, а що громадяни (КНДР, – ред.) добровільно прийшли до лав Збройних сил РФ.” – Кирило Буданов

За його словами, чисельність північнокорейського контингенту в Росії становить близько 12 тисяч солдатів, і ця кількість залишається стабільною. Також він зазначив, що громадяни Китаю беруть участь у бойових діях на боці Росії, прагнучи отримати бойовий досвід.

“Їм потрібен бойовий досвід, це все зрозуміло. Як і КНДР, до речі. Це ж була одна з основних причин. Брак реального досвіду. Тепер вони всі його отримують.” – Кирило Буданов

Згідно з даними розвідки Південної Кореї, КНДР може розгорнути додаткові війська в Росії для участі у війні проти України вже в липні або серпні 2025 року. Пхеньян також продовжує постачати зброю до Росії.

Раніше Буданов повідомляв, що в Курській області Росії перебувають близько 11 тисяч військових КНДР, а наступна партія північнокорейців прибуде за схемою “трудових мігрантів”.

Варто зазначити, що у 2024 році КНДР і Росія уклали угоду про стратегічне партнерство, що включає військову співпрацю. У травні 2025 року лідер КНДР Кім Чен Ин офіційно визнав участь північнокорейських військових у війні на боці Росії проти України.

У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила про відправку 1 500 спецназівців КНДР до Росії та плани залучити до конфлікту до 12 тисяч військових. Пхеньян спростував ці звинувачення, назвавши їх “безпідставними чутками”.

Президент України Володимир Зеленський у жовтні 2024 року заявив, що Північна Корея фактично долучилася до війни проти України. У листопаді того ж року міністр оборони України підтвердив перші зіткнення між ЗСУ та північнокорейськими військовими в Курській області Росії.

У січні 2025 року українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів, а Південна Корея висловила готовність прийняти їх, визнаючи жителів КНДР своїми громадянами.

У квітні 2025 року КНДР вперше офіційно підтвердила відправку своїх військових для участі у бойових діях на боці Росії в Курській області, посилаючись на договір про всеосяжне стратегічне партнерство, укладений у 2024 році.

26 квітня 2025 року начальник Генштабу армії РФ Валерій Герасимов офіційно заявив про звільнення території Курської області та відзначив участь військових КНДР, що стало першим публічним визнанням їхньої участі у війні проти України з боку Росії.