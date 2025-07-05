Росія залучає інженерні війська Лаосу для розмінування Курської області

Як повідомляє офіційний сайт Головного управління розвідки Міноборони
Російська Федерація має намір залучити інженерні війська Лаосу для розмінування територій Курської області. Цю інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Згідно з даними ГУР, поряд із залученням найманців з Африки та Азії, а також підрозділів з Північної Кореї, Кремль розглядає можливість інтеграції так званих партнерів під виглядом гуманітарних проектів у прикордонних з Україною російських регіонах. Лаос є однією з країн, які можуть бути залучені до цього процесу.
Військова розвідка повідомляє, що наразі Кремль організовує формування зведеного загону інженерних військ Лаосу для виконання завдань з розмінування в Курській області.
Зважаючи на значну залежність Лаосу від зовнішньої допомоги, його керівництво на початковому етапі готове направити до Росії до 50 саперів для участі в розмінуванні.
Крім того, Лаос надає безкоштовну допомогу Росії, організовуючи реабілітаційні заходи для поранених військовослужбовців РФ, які брали участь у бойових діях проти України, як зазначено в повідомленні ГУР.
“Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України.”
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