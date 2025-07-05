Як повідомляє офіційний сайт Головного управління розвідки Міноборони

Російська Федерація має намір залучити інженерні війська Лаосу для розмінування територій Курської області. Цю інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з даними ГУР, поряд із залученням найманців з Африки та Азії, а також підрозділів з Північної Кореї, Кремль розглядає можливість інтеграції так званих партнерів під виглядом гуманітарних проектів у прикордонних з Україною російських регіонах. Лаос є однією з країн, які можуть бути залучені до цього процесу.

Військова розвідка повідомляє, що наразі Кремль організовує формування зведеного загону інженерних військ Лаосу для виконання завдань з розмінування в Курській області.

Зважаючи на значну залежність Лаосу від зовнішньої допомоги, його керівництво на початковому етапі готове направити до Росії до 50 саперів для участі в розмінуванні.

Крім того, Лаос надає безкоштовну допомогу Росії, організовуючи реабілітаційні заходи для поранених військовослужбовців РФ, які брали участь у бойових діях проти України, як зазначено в повідомленні ГУР.