Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України

Центральний банк Росії анонсував впровадження “цифрового рубля” з 2026 року – електронного варіанту національної валюти, який буде під повним контролем держави. Цю інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з планами російського уряду, заробітні плати бюджетників почнуть виплачуватися в цифровій формі. Всі фінансові операції будуть підлягати моніторингу, а обіг нової валюти може бути обмежений.

Зокрема, витрати громадян можуть регулюватися залежно від місця проживання або типу товарів. Наприклад, частина соціальних виплат буде доступна лише для покупки певних груп товарів і послуг. Крім того, цифрові рахунки можуть бути заблоковані, а податки та штрафи можуть автоматично списуватися без необхідності судових рішень.

Критики цієї ініціативи вказують на ризики посилення фінансового та політичного контролю над громадянами. Експерти також висловлюють занепокоєння щодо можливого створення системи “поведінкової лояльності”, де доступ до фінансів залежатиме від соціального статусу або політичних поглядів особи.

Влада Росії обґрунтовує впровадження цифрової валюти необхідністю створення “сучасного фінансового інструменту”. Однак на фоні санкцій, ізоляції та високих витрат на війну проти України, ця ініціатива може свідчити про спробу централізовано контролювати економіку та зменшити обсяги готівкових розрахунків.