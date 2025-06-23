Росія виключає українську мову з федеральної шкільної програми

Відповідно до повідомлення російської газети “Коммерсантъ”

Російська влада має намір виключити курс української мови та літератури з федеральної освітньої програми для шкіл. Це рішення закріплено в 200-сторінковому документі Міністерства освіти Російської Федерації, який передбачає зміни в навчальних планах початкової, основної та середньої освіти. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

У пояснювальній записці до проєкту наказу Міністерства освіти зазначається, що ці зміни зумовлені «змінною геополітичною ситуацією у світі».

Згідно з інформацією видання, українська мова залишається обов’язковою для викладання в російських школах, розташованих на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей України. В інших регіонах Росії викладання української мови може бути обране батьками учнів початкової та середньої школи.

Як повідомляє газета, окрім окупованих українських територій, лише батьки учнів у школах Башкортостану обрали українську мову для навчання.

Слід зазначити, що скасування курсу в федеральній програмі не означає повного припинення його викладання. Російські навчальні заклади можуть впроваджувати власні програми для викладання української мови. Проте в документі Міністерства освіти РФ не вказано, чи буде оновлена програма з української мови як рідної.