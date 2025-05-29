Переговори України та Росії у Стамбулі 2 червня: деталі та позиції сторін

Про це повідомили РИА Новости

Дмитро Пєсков, речник Кремля, повідомив, що Російська Федерація досі не отримала відповіді від України на пропозицію провести переговори у Стамбулі 2 червня. Цю інформацію підтвердили російські новинні агентства.

Пєсков підкреслив, що Росія не має наміру обговорювати деталі документів, пов’язаних з війною в Україні, у публічному просторі, наголошуючи на важливості проведення переговорів у закритому режимі. Він також зазначив, що вимоги Києва щодо термінової передачі російського проєкту “меморандуму” є неконструктивними.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров анонсував другий раунд переговорів, запланований на 2 червня в Туреччині. Голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія готова обговорити кожен пункт угоди про можливе припинення вогню та запропонувала Україні місце для обміну “меморандумами”.

В Україні на цю заяву відреагував міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який у своєму дописі на платформі Х зазначив, що якщо російська сторона вже підготувала свій “меморандум”, то його можна передати негайно, без очікування понеділка.

28 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія обіцяла надати “меморандум” з умовами, за яких вона готова завершити війну після обміну у форматі “1000 на 1000”. Заступник голови Офісу президента Ігор Брусило додав, що підготовка до наступних переговорів триває, хоча команда для переговорів ще не сформована.

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог також підтвердив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди, а Росія пообіцяла надіслати аналогічний документ, який в РФ називають “меморандумом”.

Переговори у Стамбулі: деталі

16 травня у Стамбулі відбулася зустріч делегацій України та Росії. Українську сторону представляв міністр оборони Рустем Умєров, а також перші заступники очільників МЗС, СБУ, ГУР та інші представники. Російську делегацію очолював Володимир Мединський, який раніше вже брав участь у переговорах у 2022 році, а також заступники голів МЗС і Міноборони РФ та начальник Головного управління Генштабу.

Перемовини проходили за посередництва Туреччини. За результатами зустрічі сторони домовилися про обмін по 1000 полонених з кожного боку як крок до зміцнення довіри, а також узгодили намір обмінятися письмовими пропозиціями щодо умов можливого припинення вогню. Сторони також погодилися “принципово” провести ще одну зустріч.

Водночас стало відомо, що Росія висунула умову виведення українських військ з територій, які вона не захопила воєнним шляхом, і погрожувала окупувати Харківську та Сумську області у разі відмови. Ця вимога була представлена як передумова для режиму припинення вогню, а представники російської делегації заявили, що Росія готова продовжувати війну роками.