Другий раунд переговорів Україна-Росія 2 червня в Стамбулі

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, передає російська державна агентція РИА Новости

Другий раунд переговорів між Росією та Україною заплановано на 2 червня в Стамбулі. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, згідно з повідомленням російської державної агенції РИА Новости.

Деталі щодо складу делегацій, тем для обговорення та формату зустрічі поки що не розголошуються. Лавров раніше зазначав, що Туреччина знову стане майданчиком для діалогу між сторонами.

Заступник голови Офісу президента України Ігор Брусило повідомив, що підготовка до наступних переговорів з Росією вже триває, хоча команда для переговорів ще не сформована. Офіс президента України звернувся за коментарем до Міністерства оборони.

Очільник російської делегації Володимир Мединський заявив, що Росія нібито запропонувала Україні дату та місце для обміну “меморандумами”. Він підкреслив, що російська сторона готова до змістовного обговорення кожного пункту угоди щодо можливого припинення вогню.

28 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія обіцяла надати “меморандум” з пунктами, за якими РФ готова піти на завершення війни після обміну у форматі 1000 на 1000.

Зеленський зазначив: «Ми чекали від росіян адженду чи меморандум, як вони обіцяли після обміну, але цього не було. Міністр оборони Умєров дзвонив Мединському – там казали, що все буде, але зрештою нічого не сталося». Він додав, що на меморандум чекають вже понад тиждень.

Раніше спецпредставник США з питань України Кіт Келлог повідомив, що США отримали від України пропозиції щодо мирної угоди. Росія також пообіцяла надіслати подібний документ, який у РФ назвали “меморандумом”.