Туреччина як майданчик для переговорів між Росією та Україною

Про це він сказав під час спільної пресконференції із главою турецької дипломатії Хаканом Фіданом у Москві, передає російський “Интерфакс”

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, висловив думку, що Туреччина може стати майданчиком для проведення другого раунду переговорів між Росією та Україною. Цю інформацію він озвучив під час спільної пресконференції з турецьким колегою Хаканом Фіданом у Москві.

Лавров зазначив, що якщо виникне потреба у нових переговорах, він знову звернеться до Туреччини, підкресливши, що Стамбул є зручним місцем для таких зустрічей. “Я б знову звернувся до наших турецьких друзів. У Стамбулі дуже добре”, – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

Хакан Фідан, у свою чергу, підтвердив готовність Анкари надати платформу для переговорів, зазначивши, що це є їхнім обов’язком у прагненні до миру на планеті.

Проте, речник президента Росії Дмитро Пєсков зауважив, що для нового раунду переговорів необхідна підготовка, і наразі немає чіткої інформації щодо їхнього продовження та місця проведення.

З українського боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна очікує на позицію Кремля щодо припинення вогню та готує власні пропозиції. Він також зазначив, що наступний раунд переговорів може відбутися у форматі делегацій, подібному до попередніх зустрічей у Туреччині.

Нагадаємо, що у травні 2024 року в Стамбулі відбулися переговори між представниками України та Росії, в яких також брали участь представники Туреччини. Українську делегацію очолював міністр оборони Рустем Умєров, а російську – Володимир Мединський, який раніше очолював переговорну групу у 2022 році.

Під час цих переговорів обговорювалися питання обміну полоненими та можливості припинення вогню. Зокрема, йшлося про обмін у форматі “1000 на 1000”, який відбувся у три етапи з 23 по 25 травня. Також у Стамбулі проходили тристоронні переговори між делегаціями України, США та Туреччини, спрямовані на підтримку мирного процесу.