Останні новини війни в Україні: атаки, переговори, обмін полоненими

Як повідомляє Суспільне.

Сьогодні, 24 травня, відзначається 1186-й день повномасштабної війни Росії проти України. Вечір 23 травня приніс нові удари: російські безпілотники атакували Київ та його околиці. У Голосіївському районі столиці уламки дронів пошкодили автомобілі та вікна будівель, а в Броварському районі Київської області внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Міністерство закордонних справ України визначило три основні умови для відновлення переговорів з Росією. Як зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ключовими аспектами є тісна співпраця зі Сполученими Штатами, отримання офіційних вимог з боку Росії та організація зустрічі на найвищому рівні між президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним.

Нещодавно відбувся перший етап обміну полоненими в рамках формату “1000 на 1000”, узгодженого під час переговорів у Стамбулі 16 травня. В результаті цього обміну додому повернулися 390 українців.

Крім того, Україна та США офіційно запустили Фонд реконструкції, створений для відновлення українських територій. Про це повідомила віцепрем’єрка України Юлія Свириденко.

Також у місті Одеса чутно вибухи, що свідчить про продовження бойових дій на південному фронті, про що інформують місцеві кореспонденти.