Війна в Україні: нові удари та переговори в Стамбулі 2 червня 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

1 червня 2025 року відзначає 1194-й день повномасштабної війни Росії проти України. На даний момент немає жодної інформації про те, з якими пропозиціями російська делегація вирушить на переговори до Стамбулу, заплановані на 2 червня. Цю інформацію не підтверджують ані в Україні, ані в Туреччині, ані в США.

Водночас, російські війська завдали нових ударів по містах Куп’янськ та Вовчанські Хутори на Харківщині, внаслідок чого серед цивільного населення є загиблі та поранені.

Крім того, у Києві було чути вибухи, про що повідомляють місцеві кореспонденти.

“Ні в України, ні в Туреччини, ні у США немає інформації, з чим російська делегація збирається їхати на перемовини в Стамбул 2 червня.” – Суспільне

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою, а переговори у Стамбулі викликають значний інтерес, оскільки всі сторони сподіваються на можливі кроки до деескалації конфлікту.