Війна Росії проти України: події 28 червня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

28 червня 2025 року відзначаємо 1221-й день повномасштабної війни Росії проти України. Ось основні події, що відбулися на цей момент:

На засіданні 27 червня посли Європейського Союзу не підтримали ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії. Зокрема, Словаччина виступила з проханням відкласти розгляд цього питання.

Сили оборони України успішно вразили чотири російські літаки Су-34, які знаходилися на аеродромі у Волгоградській області.

27 червня Росія завдала ракетного удару по місту Самар на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули п’ятеро людей, а ще 25 отримали поранення. У Самарі оголошено дні жалоби 28 та 29 червня.

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії, які стосуються 52 громадян РФ та компаній, пов’язаних із військово-промисловим комплексом Росії.

Володимир Путін, президент Росії, висловив готовність провести третій раунд переговорів у Стамбулі та передати Україні ще 3 тисячі тіл загиблих. Глава української переговорної групи Муслим Умєров зазначив, що після обговорення гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів.

Атака на Одесу та її наслідки

З’явилися фотографії пошкодженого будинку в Одесі внаслідок російської атаки.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що щонайменше три людини отримали поранення в Одесі через атаку дронів РФ.

Внаслідок удару постраждали житлові будинки, автомобілі та інша цивільна інфраструктура. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.

Кореспонденти повідомляють про повторні вибухи в місті.