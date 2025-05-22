Сьогодні, 23 травня 2025 року, відзначається 1185-й день війни, що триває між Росією та Україною. У цей час важливі події продовжують розгортатися, і ось основні новини:

Міністерство закордонних справ України висловило пропозицію щодо створення “буферної зони” на території Російської Федерації. Ця ініціатива виникла у відповідь на проведення Україною Курської операції на російських землях. Відповідно до заяви МЗС, це є реакцією на слова президента Росії Володимира Путіна про нібито створення “буферної зони безпеки” на кордоні з Україною.

Країни Великої сімки (G7) оприлюднили спільну заяву, в якій підтвердили свою підтримку Україні, засудили агресію з боку Росії та підкреслили, що заморожені російські активи залишатимуться заблокованими доти, поки Росія не припинить війну і не відшкодує завдані збитки.

Крім того, українська сторона передала російській стороні список для обміну в форматі “1000 на 1000”. На даний момент точна дата обміну ще не визначена.

У рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося вивезти ще дев’ять українських дітей з тимчасово окупованих територій. Серед них є діти, які пережили жахи перебування в підвалах, катування, блокування освіти та тривалу ізоляцію через обстріли, про що повідомили в Офісі президента України.