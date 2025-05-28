Війна в Україні 29 травня 2025: Трамп готовий до переговорів, Папа Римський закликає до миру

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Сьогодні, 29 травня, відзначається 1191-й день повномасштабної війни Росії проти України. У цей час важливі події, пов’язані з конфліктом, продовжують розгортатися. Ось основні новини на сьогодні:

Колишній президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним для обговорення можливого припинення бойових дій. Цю заяву він зробив 28 травня під час церемонії складання присяги нового прокурора округу Колумбія.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що передав голові російської переговорної делегації Володимиру Мединському документ, що містить позицію України щодо перемир’я. Проте Київ досі не отримав від Москви обіцяного “меморандуму”.

Сьогодні, 29 травня, Рада Безпеки ООН проведе засідання на запит України, щоб обговорити безпекову ситуацію в контексті російської агресії.

Трамп також зазначив, що Володимир Путін, ймовірно, не має наміру завершувати війну найближчим часом, а ситуація з конфліктом стане більш зрозумілою протягом наступних двох тижнів.

Бельгія та Туреччина приєдналися до міжнародної коаліції дронів на підтримку України, яку очолюють Латвія та Велика Британія. Таким чином, загальна кількість країн-учасниць коаліції зросла до 20.

Трамп готовий до тристоронніх переговорів

Дональд Трамп підтвердив свою готовність сісти за стіл переговорів із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним, якщо це буде необхідно для досягнення миру. Він підкреслив, що така зустріч була б доречною ще кілька місяців тому, а зараз – тим більше. Трамп висловив своє незадоволення поточною ситуацією, зокрема обстрілами мирних міст.

Папа Римський закликає до миру

Папа Римський висловив глибоке занепокоєння через нові масовані атаки на території України. У своєму зверненні в соціальній мережі X (Twitter) він запевнив у молитвах за всіх постраждалих, особливо дітей та їхні родини.

Понтифік наголосив на необхідності припинення війни та підтримки будь-яких ініціатив, спрямованих на діалог і встановлення миру. Він закликав усіх молитися за мир в Україні та в усьому світі, де війна приносить страждання.