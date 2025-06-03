Наступ російських військ на Сумщині: нові тактики та виклики для України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Російські війська активно просуваються та закріплюються на різних ділянках кордону Сумської області. Згідно з даними DeepState, за останній тиждень їм вдалося захопити села Костянтинівка, Володимирівка та Водолаги, які розташовані вздовж північної частини кордону.

28 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія зосередила понад 50 тисяч військових поблизу Сумщини, готуючись до можливого масштабного наступу. Найбільше під обстрілами опинилися села Хотінської та Юнаківської громад.

Цей наступ є продовженням операції в Курській області і, за словами Зеленського, має на меті створення “буферної зони” на 10 кілометрів углиб України. Росія прагне відсунути лінію бойового зіткнення від кордону та розпорошити увагу українських Сил оборони на інших напрямках.

2 червня на Хотінську та Юнаківську громади було скинуто понад три десятки керованих авіабомб (КАБ), а також здійснено мінометні та артилерійські обстріли, а також атаки дронами. Про це розповів пресофіцер Сумського прикордонного загону Роман Ткач.

“Ворог постійно намагається зайти на українську територію. Раніше це були населені пункти Басівка, Журавка, тепер вони розширюють цей напрямок на території України – і на північ, і на південь. Вони постійно обстрілюють територію КАБами, авіаударами, ГРАДами. Напрямок ускладнюється щодня. Тільки за минулу добу (2 червня) на напрямку Хотінської та Юнаківської громади лягло близько трьох десятків КАБів. Я не можу сказати зараз точно, що вони обмежаться буферною зоною.”

Раніше росіяни використовували важку техніку для просування, але останніми тижнями їхня тактика змінилася. Вони рухаються малими групами, переважно на мотоциклах і квадроциклах, обстрілюючи територію перед штурмами, а після закріплюються у населених пунктах, “норах” та лісових масивах.

Станом на 2 червня 2025 року, російські війська перебувають на захід від Юнаківки, у Басівці. Сержант однієї з рот, що воює на Сумщині, підтверджує, що для штурмів росіяни залучають квадроцикли, мотоцикли та легкові автомобілі, що дозволяє їм рухатися групами по 8-10 осіб замість 4.

“Це справжні мʼясні штурми, бо ми знищуємо росіян купами, – каже військовий. – Але загалом ця тактика працює. Не всіх можна зловити. Росіяни забігають, риють собі лежанки, чекають наступну таку ж групу, пару людей виживає, вони скупчуються так і рухаються далі.”

Юнаківка розташована на схилах із ярами та річкою, що розділяє село на дві частини. Цей ландшафт вигідний для російської армії, яка прагне захопити село, щоб далі рухатися в напрямку Хотіня та Писарівки – сіл із розвиненою інфраструктурою, що відкриває шлях до Стецьківки та траси на Білопілля.

Зі збільшенням штурмових дій ускладнилася евакуація поранених українських військових. Одна з бойових медикинь, що проводить евакуації на цьому напрямку, розповіла про труднощі через постійний нагляд російських FPV-дронів та пішого ворога.

“Порівнюючи з березнем 2025-го, нам уже важко проводити евакуації з цією логістикою, що ми маємо зараз. На жаль, у нас збільшилась кількість поранених. Проблема в тому, що ми не можемо підібратися та забрати наших побратимів, адже ці позиції вже під наглядом російських FPV та пішого ворога. Ми відправляємо на евакуацію тих, хто добре знає місцевість і ця людина може дорогою підібрати інших поранених не лише з нашої бригади, а й від суміжників.”

Військова додала, що командування прикриває евакуаційні групи артилерією, мінометами та СПГ, і наголосила на важливості концентрації сил на Сумщині для подальшої перемоги України.