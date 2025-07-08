Активізація повітряних атак РФ на Україну у червні – заявив Сирський

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі
У червні російські збройні сили значно активізували свої повітряні атаки на Україну, збільшивши їх кількість у 1,6 рази. Це стосується як ракет, так і безпілотників. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський.
За словами Сирського, російські війська намагалися дестабілізувати українську оборону, підвищуючи інтенсивність обстрілів та розширюючи лінію бойових дій. Основні зусилля армія РФ зосередила на Північнослобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках, де спостерігається найбільша концентрація їх сил.
“Нашою задачею була стабілізація обстановки та стримування противника на загрозливих напрямках.”
Протягом червня українська артилерія вразила 2864 цілі, а загалом сили оборони виконали близько 4 тисяч завдань. Крім того, ЗСУ здійснили 115 вогневих операцій у рамках програми DeepStrike.
Сирський також зазначив, що Росія продовжує нарощувати чисельність своїх військ, збільшуючи виробництво ракет і дронів. Серед пріоритетів українського командування є зміцнення системи протиповітряної оборони, вдосконалення мобілізаційних процесів, розширення доступу до озброєнь та розвиток ударних безпілотників.
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