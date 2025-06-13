Пожежа в Куп’янську після авіаудару: без постраждалих

Про це 13 червня повідомили в ДСНС у Харківській області

13 червня, приблизно о 07:00, Куп’янськ на Харківщині став місцем трагедії, коли російська авіабомба влучила у житловий будинок. Внаслідок цього на верхньому поверсі п’ятиповерхівки спалахнула велика пожежа, про що повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Харківської області.

Вогонь охопив три квартири на п’ятому поверсі, загальна площа яких становила 150 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав, як зазначили рятувальники.

Для ліквідації пожежі було залучено вісім рятувальників та дві одиниці техніки. Вони працювали в умовах високої небезпеки, оскільки існувала загроза повторних авіаударів.

О 10:08 вогонь вдалося повністю загасити.