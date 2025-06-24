Авіаудар по селищу Борова в Ізюмському районі: наслідки та пошкодження

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Увечері 23 червня, близько 22:00, російські військові завдали авіаудару по центральній частині селища Борової, що в Ізюмському районі. Внаслідок цього удару два будинки були зруйновані, а ще до 30 отримали різного роду пошкодження, зокрема, постраждали вікна, дахи та двері.

Про наслідки цього авіаудару розповів начальник селищної військової адміністрації Олександр Тертишний, який зазначив, що ситуація в селищі є складною.

“Тут у десятках квартир повилітали вікна, двері. Значні пошкодження цей КАБ нам приніс. На щастя, поранених немає.” – Олександр Тертишний

Хоча між ударами по селищу була невелика перерва, поблизу все ще відбувалися влучання. Щодня територія громади піддається обстрілам з КАБів та РСЗВ, що завдає шкоди не лише населеним пунктам, але й екосистемі, зокрема, лісам, де нещодавно виникали пожежі.

Керівник селищної військової адміністрації також повідомив, що російські війська “майже щодня” намагаються знищити переправу через річку Оскіл біля села Гороховатка.

За інформацією ДСНС Харківщини, внаслідок влучання КАБу в Боровій виникла пожежа на території приватного подвір’я, де згоріли житловий будинок та господарська споруда загальною площею 100 квадратних метрів.