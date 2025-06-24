Авіаудар по селищу Борова в Ізюмському районі: наслідки та пошкодження

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Увечері 23 червня, близько 22:00, російські військові завдали авіаудару по центральній частині селища Борової, що в Ізюмському районі. Внаслідок цього удару два будинки були зруйновані, а ще до 30 отримали різного роду пошкодження, зокрема, постраждали вікна, дахи та двері.
Про наслідки цього авіаудару розповів начальник селищної військової адміністрації Олександр Тертишний, який зазначив, що ситуація в селищі є складною.
“Тут у десятках квартир повилітали вікна, двері. Значні пошкодження цей КАБ нам приніс. На щастя, поранених немає.”
Хоча між ударами по селищу була невелика перерва, поблизу все ще відбувалися влучання. Щодня територія громади піддається обстрілам з КАБів та РСЗВ, що завдає шкоди не лише населеним пунктам, але й екосистемі, зокрема, лісам, де нещодавно виникали пожежі.
Керівник селищної військової адміністрації також повідомив, що російські війська “майже щодня” намагаються знищити переправу через річку Оскіл біля села Гороховатка.
За інформацією ДСНС Харківщини, внаслідок влучання КАБу в Боровій виникла пожежа на території приватного подвір’я, де згоріли житловий будинок та господарська споруда загальною площею 100 квадратних метрів.
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