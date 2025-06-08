Російський авіаудар по Куп'янськ-Вузловий: постраждалий та руйнування

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

7 червня о 21:30 російські військові скинули півторатонну авіабомбу на селище Куп’янськ-Вузловий, що на Харківщині. Внаслідок цього нападу постраждав 45-річний чоловік.

Вибух призвів до значних руйнувань: понад два десятки приватних будинків зазнали пошкоджень або були знищені.

Про ситуацію 8 червня повідомив Андрій Беседін, голова Куп’янської міської військової адміністрації, під час телефонного інтерв’ю.

За його словами, поранений чоловік має інвалідність третьої групи, але відмовився від евакуації, підписавши відповідну відмову.

“У постраждалого поранення середнього ступеня тяжкості, його відвезли до лікарні.” – Андрій Беседін

Місцева влада закликає жителів бути обережними та дотримуватися заходів безпеки в зоні бойових дій, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому.